 وطنا نيوز -وصول 27 حافلة لحجاج 48 إلى الأراضي الأردنية
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وصول 27 حافلة لحجاج 48 إلى الأراضي الأردنية
التاريخ : 16-08-2019 01:48:32 المشاهدات: 1144

وطنا اليوم-عمان:أكدت دائرة الحج والعمرة - وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وصول  27 حافلة لحجاج 48 إلى الأراضي الأردنية، صباح الجمعة.

وقال  مدير عام دائرة الحج بالوكالة الدكتور عبدالستار القضاة، ان غالبية حجاج 48 وصولوا الى الاردن جوا خلال اليومين الماضيين.

واستقبلت وزارة الاوقاف الحجاج لتسهيل عبورهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة، موضحا بأن جميع الحجاج بخير باستثناء حالة واحدة تعرضت لوعكة صحية تم تحويلها للمستشفى.

وأشار إلى أن كوادر الوزارة ستبقى موجودة في مواقعها لحين الانتهاء من استقبال جميع الحجاج وتأمين عودتهم لأهاليهم سالمين بإذن الله تعالى.


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