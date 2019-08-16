فيديو مشاجرة فتيات الجاردنز يثير غضب الأردنيين واستهجانهم

وطنا اليوم-عمان:أثار مقطع فيديو الفتيات في شارع الجاردنز فجر الخميس، استهجان العديد من الأردنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل تصرف الفتيات لا اخلاقي، مستهجنيين مثل هذه التصرفات، حيث ابدى بعضهم استغرابه من حدوث هكذا موقف في شوارع العاصمة.

وتسائل البعض كيف يحدث ذلك في عمان، مطالبين الجهات المعنية بملاحقة مثل هذه التصرفات لمنع حدوثها وتكرارها، ومحاسبة من يقوم بمثلها.

احدى الناشطات علقت على الحادثة قائلة: "قال خذى رقم السيارة والمعتدى هى ومن معها والاعتداء كان على سيدة من ثوبنا الى تعودنا عليه..وين احنا عايشين ..عينك عينك أصبح يعتدى علينا ونتهم نحن".

الناشط والمحامي طلال ابو الراغب قال عبر حسابه على تويتر معلقا على الواقعة: "يجب ان لايسمح بأن تكون عمان شقه مفروشه لمن هب ودب وعلى المسؤولين تطبيق القانون على بنات الجاردنز اللاتي اعتدين على سيده اردنيه لن انشر الفيديوا ولكن احذر الوضع زاد وعلى كل قرن يدافع عن العهر ان يخرس وهناك فرق كبير".

احد الناشطين تهكم على الحادثة قائلا: "أرى أنه يجب محاسبة السيدة التي اشتبكت مع فتيات اللاندكروز في الجاردنز كونها اعتدت على المرافق السياحية في البلد التي دخلت عهد النهضة".

وعلقت احدى الناشطات على الحادثة: "تغير اسم شارع الجاردنز الى شارع وصفي التل كان اختيار غير مناسب!! نتمنى اختيار شارع اقلها خالي من النوادي الليلية ويليق باسم شخص كوصفي شهيد بطل يحترمه كل الشعب الاردني".

وعلق احدهم على الواقعة: "هاي البلد ما نوجدت لتكون ارض الفساد والدعارة والفجور.. اي الاْرض كانت لكل ملهوف فزعه وحضن دافي،.. هاي بلد الأنبياء والصحابة والشهداء والأبطال.. هاي البلد تاريخها مشرف دايماً.. لا تشوف الدعارة منتشره وتقول حرية شخصية وما النا دخل.. عبر عن رفضك ولو بتعليق".

وعلم من مصادرها أن الأجهزة المختصة ضبطت المركبة التي ظهرت بمقطع فيديو المشاجرة التي اندلعت بين فتاتين وشاب في منطقة الجاردنز بالعاصمة عمان وأحد مستأجريها للتحقيق معه في الحادثة ، دون تسجيل شكوى بحقهما.

وبحسب المعلومات فان المركبة التي ظهرت بالفيديو تم استئجارها من قبل شاب عراقي هو نجل رجل اعمال عراقي ويمتلك احد الفنادق الكبرى بالعاصمة عمان، حيث قام بإستئجارها من مكتب سيارات، منذ 3 سنوات