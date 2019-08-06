 وطنا نيوز -تعديل مسارات باص عمان
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تعديل مسارات باص عمان
التاريخ : 16-08-2019 10:19:36 المشاهدات: 740

وطنا اليوم-عمان: أعلنت أمانة عمان الخميس، عن تعديل المسارات المخصصة لـ"باص عمان"، ليصبح عددها 24 بدلاً من 23.

وأشارت الى ان تعديل المسارات جاء بناءً على تجربتها خلال الشهر الأول من التشغيل مع أخذ آراء ومقترحات مستخدمي باص عمّان.

ويهدف "باص عمّان" إلى تحسين النقل العام في العاصمة عمّان من خلال تسيير 135 حافلة عبر 24 مساراً في وسط عمّان،وفق الأمانة.


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