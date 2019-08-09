 وطنا نيوز -دوّار الحية يُشعل غضب أهالي جرش
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دوّار الحية يُشعل غضب أهالي جرش
التاريخ : 16-08-2019 09:52:40 المشاهدات: 1144

وطنا اليوم-عمان:اوعز رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه  يوم امس  بإزالة شكل الافعى من معلم دوار المستشفى الذي يمثل رمزا للطب و استبداله بتصميم معدني يتناسب مع لوجو الطب بشكل اكثر دقة و على نفقة المقاول الذي احيل إليه العطاء بقيمة ٤٠٠٠ دينار

ويذكر ان عدداً من اهالي  جرش  انتقدوا صمت البلدية  ؛ رغم شكاوى عديدة قُدّمت بشأن مشروع دوّار المستشفى 

الذي قالت البلدية  إنّه يهدف إلى توفير انسيابية تامة في الحركة المرورية، ويحمل رمزية طبية  من خلال تصميم حديث ،  الا ان البلدية فوجئت بالتصميم الذي حمل شكل افعى  ولا يتانسب مع الرمزية  الانسانية لمهنة الطب 

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك »، حملة باسم «دوّار الحية » ، وانتقدت الحملة أداء البلدية بأمرين أولا عدم إشراك متخصصين في المشروع، ثانيا إدارة الأعمال بشكل عشوائي،

وقال المغرد محمد محمود : «تصميم  دوّار الحية المخجل  يعاني من عبث الاجتهادات، ويتطلب إسناد معالجته لمتخصصين في هندسة التصميم ، لنمنح المتخصص الفرصة ليمارس دوره الذي يضطلع به في خدمة المجتمع، إن كنّا نبحث فعلًا عن حلول ناجحة».


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