دوّار الحية يُشعل غضب أهالي جرش

وطنا اليوم-عمان:اوعز رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه يوم امس بإزالة شكل الافعى من معلم دوار المستشفى الذي يمثل رمزا للطب و استبداله بتصميم معدني يتناسب مع لوجو الطب بشكل اكثر دقة و على نفقة المقاول الذي احيل إليه العطاء بقيمة ٤٠٠٠ دينار

ويذكر ان عدداً من اهالي جرش انتقدوا صمت البلدية ؛ رغم شكاوى عديدة قُدّمت بشأن مشروع دوّار المستشفى

الذي قالت البلدية إنّه يهدف إلى توفير انسيابية تامة في الحركة المرورية، ويحمل رمزية طبية من خلال تصميم حديث ، الا ان البلدية فوجئت بالتصميم الذي حمل شكل افعى ولا يتانسب مع الرمزية الانسانية لمهنة الطب

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك »، حملة باسم «دوّار الحية » ، وانتقدت الحملة أداء البلدية بأمرين أولا عدم إشراك متخصصين في المشروع، ثانيا إدارة الأعمال بشكل عشوائي،

وقال المغرد محمد محمود : «تصميم دوّار الحية المخجل يعاني من عبث الاجتهادات، ويتطلب إسناد معالجته لمتخصصين في هندسة التصميم ، لنمنح المتخصص الفرصة ليمارس دوره الذي يضطلع به في خدمة المجتمع، إن كنّا نبحث فعلًا عن حلول ناجحة».