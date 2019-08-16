الجمعة.. أجواء حارة والأرصاد تحذر

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية، الجمعة، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وترتفع الحرارة قليلاً؛ الجمعة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية، وفق الأرصاد.

وبحسب دائرة الارصاد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 21 الى 34 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 20- 34 ،وفي المناطق الجنوبية من 20-31 ، وفي مدينة العقبة من 28 الى 44 درجة مئوية .