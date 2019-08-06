وزيرة سابقة: السياحة في الأردن بحاجة لاستثمارات ترفيهية

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة السابقة، مها الخطيب، ان القطاع السياحي بحاجة إلى استثمارات ترفيهية مساندة لجذب السياح.

وأضافت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة"، ان العروض السياحية خارج الأردن "مغرية جدا ... ليس فقط من ناحية السعر ، بل أيضا بتقسيط المبلغ للسائح".

وقالت الخطيب إن السياحة "حق للجميع"، مشيرة الى أهمية تخفيض الكلف على القطاع السياحي.

"أمضينا 3 سنوات خلال الحكومة التي كنت جزء منها نكافح من أجل تخفيض التعرفة الكهربائية على قطاع السياحة لتصبح مثل تعرفة قطاع الصناعة " بحسب الخطيب.

السياحة الإسرائيلية بخيلة

وبخصوص السياحة الإسرائيلية قالت الخطيب إن إسرائيل تحضر السياح لمدينة البترا لثلاثة ساعات، مشيرة الى أن الأردن غير مستفيد من هذا النوع من السياحة.

وأضافت الخطيب أن السياحة التي تأتي من إسرائيل نوعين : " الأولى السياحة الأجنبية التي تأتي الى فلسطين المحتلة وتكون البترا جزء من البرنامج السياحي وهذه سياحة اجنبية محترمة ... تأتي من كل الدنيا" .

"السياحة الثانية لها أغراض سياسية ... وأسباب معينة كلنا نعرفها.. قمنا بمسكهم مسك اليد في كثير من الحالات يدفنوا عملات وفخار عليها عبري للمطالبة يوما ما بملكية المكان لوجود اثار به ... السياحة الإسرائيلية لا تجلب لنا خبز وهي سياحة بخيلة " وفق الخطيب

وقالت إن الأردن من أقل البلدان التي يصرف بها السائح أموالا مرجعة ذلك لطبيعة البرامج السياحية المطروحة.

ودعت الخطيب منح القطاع السياحي مزايا ضريبية لتحفيزه على المنافسة والاستمرار.

"مصر تدفع للترويج السياحي سنويا 500 مليون دولار بينما الأردن يدفع نحو 10 ملايين دينار" وفق الخطيب

وأوضحت ان الحكومات غير جادة بموضوع السياحة، مشيرة الى ان الاستثمارات تحتاج لتحفيز بموضوع الكلف والضرائب.

ودعت الخطيب لتقديم تسهيلات للسياحة الداخلية بموضوع الكلف.

عضو مجلس ادارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات قال إن المواطن الأردني يرغب بالسفر الى الخارج.

وفي حديثه عن الكلف التي تتحملها الفنادق : " تشكل فاتورة الكهرباء لدى الفنادق في الأردن 25 % - 30 % ... فاتورة الرواتب تشكل نحو 33 % " بحسب هلالات

وأشار الى ان كل منطقة سياحية لها قوانين وأنظمة وهذا الأمر بحاجة لإعادة ترتيب.

وأشار الى ان هنالك دول لا تأتي الى الأردن سياحيا مثل ايران والسودان وليبيا.

"لا أعرف لماذا لا تفتح الحكومة السياحة لإيران " تساءل هلالات

وبين هلالات ان تطبيق اردننا جنة يقدم دعما للسياحة المحلية، لتشجيع الأردنيين على السياحة الداخلية.

استفاد 6507 أردنيين خلال فترة عيد الأضحى من رحلات برنامج "أردننا جنة"، الذي يؤمّن رحلات مدعومة ونقلا مجاني، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.