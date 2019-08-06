تعهد قبل تصوير الأفلام بوادي رم

وطنا اليوم-عمان:صدرت في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية.

ولتصوير المسلسلات والافلام والدعايات، اشترطت التعليمات تزويد الجهات المعنية باسماء فريق العمل كافة ونسخة مكتوبة عن نص المادة المراد تصويرها ، وأوقات وأماكن التصوير.

وألزمت التعليمات الجهة طالبة تصريح التصوير أن تقدم تعهدا خطيا بأن العمل الفني لا يسيء للأخلاق او الاديان أو الدولة وقيادتها والقيم الإنسانية وثقافة المجتمع. كما ألزمتها بتقديم كفالة مالية تحدد وفقا لطبيعة العمل المطلوب.

وبحسب التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، يتم إيقاف أو تأجيل أو إلغاء التصريح الممنوح للجهة المنظمة للفعالية في حالات من بينها: إذا تبين أن العمل يسيء للأخلاق او الاديان أو الدولة وقيادتها والقيم الإنسانية وثقافة المجتمع، مع الاحتفاظ بحق الملاحقة القانونية.

وأتاحت التعليمات للجهات المعنية حق إيقاف أو تأجيل أو إلغاء التصريح إذا تبين أن الأعمال المنفذة تلحق ضررا بالقيم والخصائص الثقافية والطبيعية للموقع، بالاضافة إلى الإخلال المتعمد بأي من شروط إعطاء التصريح.

يشار إلى أن المملكة شهدت جدلا مجتمعيا أثاره إنتاج أعمال درامية اعتبرت مسيئة للقيم الأردنية وتمس بالثوابت الدينية والوطنية، بحسب مراقبين. وقد جرى تصوير بعض هذه الأعمال في جنوب الأردن، كما تم وقف تصوير أعمال أخرى، لأسباب مشابهة.