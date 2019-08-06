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ابتزاز سياسي وضغوطات على الأردن لتسليم رغد صدام حسين
وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر عراقية إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه أزمة سياسية مع برلمان بلاده تستهدف العلاقات الأردنية- العراقية، كاشفة عن محاولات ضغط برلمانية تمارسها الكتل السياسية البرلمانية للضغط على الأردن لتسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية، قائلة: “إن كتلا سياسية تسعى منذ مدة لزج ملف المطلوبين العراقيين ضمن ملفات العراق والأردن التجارية والاقتصادية”، وألمحت إلى أن الهدف الأول من تلك الضغوط قد يكون إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه.
لكن يبدو ان التقارب العراقي الأردني الأخير وبمستويات عليا لم يرق لهذه الكتل والتيارات التي لم تغفر حتى اليوم موقف الأردن السياسي الى جانب العاق ابان الحرب مع ايران، فقبل أسابيع فقط رمت الأردن بكل ثقلها لصالح علاقات مميزة مع العراق كان أبرزها اتفاقية للربط الكهربائي مقابل النفط وترفض الحكومة العراقية ربط الملفين التجاري والاقتصادي مع الأردن بأي جانب سياسي آخر، لكن يبدو ان قوى الكتل البرلمانية اقوى بكثير من الحكومة التي تقف عاجزة .
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