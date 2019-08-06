خميس بلا أزمة سير في شوارع العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:رغم أن اليوم الخميس هو أول أيام عمل رسمي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، بعد عطلة عيد الأضحى، إلا أن العاصمة عمان لم تشهد أزمات سير خانقة كما هو معهود في مثل هذا اليوم.

وأظهرت صور خرائط Google‏‏ خلو الشوارع من أزمات مرورية، حيث تسير حركة السير بشكل طبيعي في معظم شوارع العاصمة عمان، لاسيما الرئيسية والحيوية، والتي تشهد ازمات في معظم الأيام.

وأرجع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عديد الموظفين في كلا القطاعين لم يتلزموا بالعمل، فيما قال آخرون أن كثيرا من سكان المحافظات لم يأتوا إلى العاصمة عمان.

وأبدى الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي امتعاظهم من دوام اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع رغم عطلة الأسبوع كاملة.

وفي الوضع الطبيعي، يستثقل الأردنيون دوام الخميس، وينصرفون عن مكاتبهم في وقت مبكر.