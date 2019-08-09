 وطنا نيوز -مسافرون غاضبون يهتفون ضد شركتي طيران وسياحة أردنيتين
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مسافرون غاضبون يهتفون ضد شركتي طيران وسياحة أردنيتين
التاريخ : 15-08-2019 07:59:47 المشاهدات: 2577

وطنا اليوم-عمان:اظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي قيام عدد من المسافرين الأردنيين بالهتاف، في مطار الملكة علياء الدولي ضد شركتي طيران وسياحة اردنيتين.

وظهر المسافرون وهم يهتفون تسقط شركة... تسقط شركة....، جاء ذلك بسبب تأخر موعد رحلتهم المقررة من الشركة.

وكانت قد وردت شكاوي ضد احدى شركات الطيران المحلية بعد ان هبطت في جورجيا لتحميل عددا من الركاب، ما اثار استياء المسافرين على الرحلة، حيث تم ابلاغهم بذلك وهم في الجو.

ونتحفظ عن نشر مقطع الفيديو وذكر اسماء شركتي الطيران والسياحة.


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