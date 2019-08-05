الرئيسية | محليات تنقلات وإلحاقات لضباط في الامن..أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والالحاقات للضباط المذكورين تالياً :

الرتبة الاسم إلى

نقيب يوسف محمد فلاح المعهد المروري الأردني

نقيب ياسر محمود محمـد قيادة امن إقليم الجنوب

نقيب خلدون محمود علي قيادة شرطة البادية الملكية

ملازم1 فؤاد موسى عبدالحميد يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريـب الشرطة

ملازم1 عوده محمود عـوده قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 احمد عبدالمجيد عبدالفتاح قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 اسيد بركات شعبان قيادة امن إقليم الجنـوب

ملازم1 تامر عبدالرحمن راشد قيادة أمن إقليم الجنوب

ملازم1 علاء عبدالمجيد علـي قيادة أمن إقليم الجـوب

ملازم1 جمال عبدالرحيم حميـد إدارة البحث الجنائي

ملازم1 زيد محمد شامان قيادة امن إقليم الجنوب

ملازم1 معتز رضوان عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم1 علاء زياد احمد إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة / ويُلحق بوزارة العمل

ملازم1 زياد صالح كامل إدارة الاقامة والحدود ويُنهى إلحاقـة

ملازم2 محمد ابراهيم يونـس قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم2 محمد عبدالمنعم خلف قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 احمد حسين احمد إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة / ويُلحق بوزارة العمل

ملازم2 بشار مصلح سلامه إدارة مكافحة المخدرات

ملازم2 محمد مازن تركي يُلحق بالأمن الوقائـي

ملازم2 بشير عبد ربه فلاح إدارة التدريب/ المدينة التدريبية

ملازم2 علاء صالح علي قيادة امن إقليم الجنـوب

ملازم2 محمد محمود احمد إدارة التدريب/ المدينة التدريبية

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