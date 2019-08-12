 وطنا نيوز -الدين العام للأردن يتخطى 41 مليار دولار
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الدين العام للأردن يتخطى 41 مليار دولار
التاريخ : 15-08-2019 04:17:07 المشاهدات: 1238

وطا اليوم-عمان:ارتفع إجمالي الدين العام في المملكة ٤.٢% في النصف الاول من العام الحالي إلى 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي. واصبح اجمالي الدين يمثل 94.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية، أن صافي الدين العام ارتفع ٤.٤% في النصف الاول إلى 28.078 مليار دينار، ويمثل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 15.6 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.


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