100 أردني فقدوا جوازاتهم خلال العيد

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة عن تعامل سفارات المملكة بالخارج مع 100 حالة فقدان جواز سفر خلال عطلة العيد.

ولم يوضح القضاة اذا كانت هذه الحالات تشمل الحجاج الاردنيين الذين فقدوا جوازات سفرهم في مكة المكرمة خلال رحلة الحج ام لا.

وجاء حديث القضاة في رد له على مواطنة حول فقدان جواز سفر لشخص اردني في براغ نشرت قضيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت المواطنة في تغريدة لها، "صديقي من ايام الجامعه اجا اليوم على عمان. صديقي معه جوازين: اردني وبريطاني.

كان في براغ بإجازة و انسرقت شنتته و هو بالقطار. طلب يشوفوا الكاميرات راح عالمخفر بلا اي نتيجة. الشنته فيها لاب توب تلفون سماعات والجوازين الاردني والبريطاني".

ورد القضاة على المواطنة بقوله، "سيدتي لا يوجد لنا سفارة او قنصلية في براغ، ولا نعلم صديقك مع من اتصل. نشرنا ارقام الخط الساخن لمركز العمليات وسفاراتنا وكان بإمكانه الاتصال بالعمليات لمساعدته. سفاراتنا تعاملت مع ١٠٠ حالة فقدان جواز خلال العيد.اجراءات المطار تخضع للقوانين والأنظمة.