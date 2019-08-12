التلفزيون الاردني يصرف مكافأة (70) دينار لكل موظف ويطالب بإستردادها

وطنا اليوم-عمان: أكد عدد من موظفي نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني ،أن الدائرة المالية قامت بصرف مكافأة تقدر بـ(70) ديناراً لكل موظف قبل عيد الاضحى بأيام ، تقديراً لجهودهم في شهر رمضان الماضي ،الا انهم تفاجأوا بعد يومين من قرار ادارة التلفزيون بإلغاء المكافاة وإلزام الموظفين بإعادتها وإلا سيتم اقتطاعها من رواتبهم .

وقال أحد الموظفين انه منذ شهرين و هم ينتظرون قرار صرف المكافأة التي وعدتهم بها الإدارة نظراً للجهود التي قدموها ضمن الدورة البرامحية لشهر رمضان الماضي ، لافتاً الى ان الإدارة ألزمت الموظفين بإعادة المكافأة بعد قرار صرفها .

وأوضح ان الإدارة بإمكانها منذ البداية بعدم صرف المكافأة للموظفين تجنباً لأي ضرر معنوي بحقهم ، مستهجن الوعود الزائفة والكاذبة التي اوهمت إدارة التلفزيون الموظفين بها .

ولفت الى ان الموظفين كانوا يتنظرون صرف المكافأة منذ أكثر من (60) يوماً ،مؤكداً ان تصرف إدارة التلفزيون بعيد كل البعد عن المهنية وآداب العمل .

بدوره أكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني محمد بلقر في تصريحات انه عندما تم تنسيب أسماء الموظفين الى الدائرة المالية من أجل الحصول على مكافأت حدث خطأ غير مقصود بكشوفات الاسماء ، مشيراً الى ان اسماء الموظفين على الكشوفات كانت من خانتين فقط وعندما تم الاستعانة بالجهاز الإلكتروني تبين ان الموظفين تابعين لنظام شراء الخدمات .

وأضاف بلقر ان موظفي شراء الخدمات لا يحق لهم الحصول على مكافأت مالية بموجب الانظمة والتعليمات ،مبيناً انه من هذا المبدأ طلبت الدائرة المالية الموظفين إعادة المكافأة كونها حريصة على تطبيق الانظمة والتعليمات .

ولفت الى ان إدارة المؤسسة تسعى جاهدة بتقدير جميع العاملين بالمؤسسة وخاصة موظفين شراء الخدمات الذين يبذلون جهوداً جبارة ومميزة اثناء عملهم ،ضمن الانظمة والقوانين المتاحة للمؤسسة .