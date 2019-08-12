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التلفزيون الاردني يصرف مكافأة (70) دينار لكل موظف ويطالب بإستردادها
وطنا اليوم-عمان: أكد عدد من موظفي نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني ،أن الدائرة المالية قامت بصرف مكافأة تقدر بـ(70) ديناراً لكل موظف قبل عيد الاضحى بأيام ، تقديراً لجهودهم في شهر رمضان الماضي ،الا انهم تفاجأوا بعد يومين من قرار ادارة التلفزيون بإلغاء المكافاة وإلزام الموظفين بإعادتها وإلا سيتم اقتطاعها من رواتبهم .
وقال أحد الموظفين انه منذ شهرين و هم ينتظرون قرار صرف المكافأة التي وعدتهم بها الإدارة نظراً للجهود التي قدموها ضمن الدورة البرامحية لشهر رمضان الماضي ، لافتاً الى ان الإدارة ألزمت الموظفين بإعادة المكافأة بعد قرار صرفها .
وأوضح ان الإدارة بإمكانها منذ البداية بعدم صرف المكافأة للموظفين تجنباً لأي ضرر معنوي بحقهم ، مستهجن الوعود الزائفة والكاذبة التي اوهمت إدارة التلفزيون الموظفين بها .
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