الرئيسية | محليات الكيلاني: تخصص الصيدلة مشبع لكلا الجنسين

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن نسبة البطالة بين صفوف الصيادلة وصلت الى 30% مطالبا الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضبط مخرجات التعليم بما يتوافق مع حاجة السوق.

وشدد الدكتور الكيلاني أن على أولياء الأمور والطلبة التفكير مليا بدراسة التخصص الجامعي والوقوف على حقيقة هذه النسب واتخاذ القرار المناسب عند التقدم لدراسة الصيدلة في الجامعات، في ظل وجود عدد كبير من الصيادلة على مقاعد الدراسة داخل المملكة وخارجها مبينا أن تخصص الصيدلة للإناث والذكور صنف على أنه تخصص مشبع.

وقال أن عدد الصيادلة الاجمالي المنتسبين للنقابة بلغ 23699 في حين أن عدد الصيادلة على مقاعد الدراسة في السنة الدراسية 2018/2019 بلغ 15704 وهو رقم يفاقم من حجم معاناة الصيادلة الباحثين عن عمل.

وبين أن 75% من الجالسين على مقاعد الدراسة في تخصص الصيدلة هم من الاردنيين وأن 25% فقط هم من الطلاب الاجانب مبينا أن تخصيص النسبة الاكبر من مقاعد الدراسة للطلبة الوافدين قد يشكل أحد أهم الحلول للسيطرة على البطالة بدون الضرر بالجامعات الاردنية.

وبحسب دراسة للنقابة فإن أعداد الصيادلة الاناث يبلغ 11507 صيدلانية في حين أن عدد الباحثات عن عمل يبلغ 3296 صيدلانية وأن نسبة البطالة من عدد الصيادلة الاجمالي 20% في حين أن عدد الصيادلة الذكور يبلغ 1699 صيدلاني وأن نسبة البطالة من عدد الصيادلة الاجمالي عند الذكور يبلغ 10%.

وطالب وزارة التعليم العالي باعادة النظر في أعداد خريجي تخصص الصيدلة بالجامعات الأردنية وربط التخصص بسوق العمل مبينا أن أعداد خريجي الصيدلة تفوق حاجة سوق العمل بأضعاف.

وأكد الدكتور الكيلاني أن النقابة تسعى بكل جد الى توفير فرص عمل لمنتسبيها وفتح أسواق جديدة الا أن هناك العديد من التحديات الاقليمية والمحلية وأن على الجهات المعنية اعادة النظر بسياسات التعليم في حين أن على الطلبة البحث عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل خاصة في ظل ركود وإشباع عدد من التخصصات وعلى رأسها الصيدلة.

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