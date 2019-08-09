الرئيسية | محليات تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية على الأسر المنتفعة من برنامج الدعم الغذائي المستدام

وطنااليوم - عمان برنامج الدعم الغذائي المستدام



باشرت تكية أم علي اليوم، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، توزيع لحوم الأضاحي الطازجة التي تم أداؤها في أول يوم من عيد الأضحى داخل الأردن على أكثر من 4,054أسرة معتمدة في كل من العاصمة عمان وإربد ومأدبا والبلقاء والزرقاء والعقبة.



وقد بدأت تكية أم علي عملية أداء الأضاحي بعد صلاة العيد يوم أمس في كل من أستراليا والأردن. وتقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي نيابةً عن موكليها في أستراليا بحضور مفتٍ من دائرة الإفتاء العام الأردنية للتأكد من أدائها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر والنوع والخلو من الأمراض.



وتبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 150 دينار وأما الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 100 دينار ويشمل ثمنها الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي في القسطل لتوزع على الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي على مدار العام.



كما يتم توزيع هذه اللحوم من خلال شاحنات مبردة تصل إلى 89 قضاء ولواء في المملكة وتوَزَّع على 30,000 أسرة منتفعة من برامج تكية أم علي في كافة محافظات المملكة شهرياً وعلى مدار العام، وتقوم تكية أم علي بإيصال كتف الأضحية إلى أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين.



وقال سامر بلقر مدير عام تكية أم علي: "التزمت تكية أم علي بأداء الأضاحي نيابةً عن موكليها ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، ونشكر المتبرعين الذين وثقوا بتكية أم علي وقاموا بأداء الأضاحي معنا ليتم توزيع لحومها على الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة على مدار العام، وليس فقط في فترة عيد الأضحى. وذلك تماشياً مع أهدافنا التي تتمحور حول توفير الدعم الغذائي المستدام لهذه الأسر."



وتتيح تكية أم علي فرصة تتبع أداء الأضحية وللسنة السادسة على التوالي خلال أيام العيد عبر كل من الموقع الإلكتروني tua.jo أو تطبيق الهاتف الذكي من خلال إدخال رقم الوصل المالي ومعرفة موعد أداء الأضحية.



في الوقت الحالي، تقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر .

تكية ام علي / المكتب الاعلامي





















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