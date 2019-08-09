وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الثلاثاء، قيادة لواء الشهيد وصفي التل الآلي/2 إحدى تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية في منطقة الرويشد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن عبدالله سالم شديفات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشرقية.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات اللواء ونقل لهم تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبدياً ثقته واعتزازه بالجهود التي تبذلها مرتبات المنطقة وبمستوى الجاهزية والاحتراف والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير منظومة أمن الحدود بما يعزز من قدرتها على حماية حياض الوطن والدفاع عن حدوده, والاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة والجوانب التدريبية واللوجستية، بما يُمكّنهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار.

وألقى نشامى المنطقة العسكرية الشرقية خلال الزيارة عدداً من القصائد التي تغنّت بالوطن وقائد الوطن وبالجيش العربي المصطفوي مؤكدين على انتمائهم لثرى الوطن الطهور وولائهم للقيادة الهاشمية الحكيمة.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.