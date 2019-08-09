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شاهد بالصور .. رقيب سير يشارك في إخماد حريق بالسلط
وطنا اليوم ـ البلقاء
ساهم أحد رجال إدارة السير في السيطرة على حريق شب في أحد المحال التجارية في مدينة السلط ، بعدما أوقف صهريج ماء ، وبدء في محاولة إطفاء الحريق، وفقا لشهود عيان.
وكان حريق شب ظهر الثلاثاء في محل لبيع القهوة والتمور في مدينة السلط.
وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق ، بعدما ساعد شرطي السير في منع انتشار الحريق بشكل اكبر.
وأشار مصدر في الدفاع المدني إلى أن سبب الحريق تماس كهربائي.
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