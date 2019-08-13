حجاج الاردن يبدأون مغادرة مكه

وطنااليوم - حمزه المرعب الصقور

يبدأ حجاج الأردن، اليوم الثلاثاء، بمغادرة مكة المكرمة والتوجه إلى الأردن، بعدما أنهوا، الاثنين، رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى .

ووفق المصدر، فإن أغلب الحجاج أنهوا طواف الإفاضة، وقضوا فجر الاثنين، في مشعر منى.

أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثة الحج الإدارية عبدالله العبادي، قال إن قوافل الحجاج الأردنيين العائدة براً من الديار المقدسة ستغادر مكة المكرمة من بعد صلاة عشاء يوم الثلاثاء، بعد قيام الحجاج بطواف الوداع.

حيث إن 600 حاج أردني راجعوا البعثة الصحية منذ الأحد، مضيفا أنه من المتوقع أن يبدأ الحجاج الأردنيون بالعودة إلى الأردن مساء الثلاثاء، عبر 117 حافلة كانت تقلهم.

ويتوقع مساء الثلاثاء مغادرة الحجاج "المتعجلين" إلى الأردن.

"وزارة الأوقاف لديها خطة لنقل الحجاج المتعجلين وإعادتهم إلى الأردن .

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية السعودية، هطول أمطار "رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة تشمل المشاعر المقدسة".