أجواء حارة اليوم وغداً

وطنا اليوم-تستمر الأجواء اليوم الثلاثاء، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ووفق دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم غد الأربعاء، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان بين 34 و 24 درجة وفي المناطق الشمالية بين 30 و 22 وفي المناطق الجنوبية بين 27 و 19 درجة، وفيما في خليج العقبة تتراوح بين 42 و 29 درجة.