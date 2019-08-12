شقيق أسد القلعة يكتب معايدة مؤثرة جداَ

وطنا اليوم-عمان:عايد المقدم سنان محمود المعايطة، شقيقه الشهيد "أسد القلعة"، العقيد سائد المعايطة.

وقال المقدم سنان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، "أسد القلعة كل عام وأنت قدوة.. أخي العقيد الركن الشهيد سائد المعايطة ( اسد القلعه )تحية لك في مقامك العالي تحية وطنية عسكرية كما يليق بك وبروحك المقاتلة في هذا اليوم المبارك أوجه لك هذه الرسالة ومتأكد أنها ستصلك في فردوسك".

وأضاف، "نحن لا نبكيك اليوم يا أخي لاننا لا نبكي الشهداء بل نسير على خطاك خطى الكرامة والعزة والنضال والشجاعة والبسالة، خطى شرفاء الأمة من رووا هذا البلد بدمائهم الطاهرة".

وأردف قائلا: "دمك يا سائد لعنة تلاحق القتلة والأعداء.. أتعرف يا سائد لماذا هذا الحمى منيع ؟ لان هنالك من ترخص روحه فدى لهذا الحمى هو أنت وامثالك من رفاقك وزملائك الشهداء",

وتابع: "نقول لك ولهم اليوم وكل يوم: شكراً.. وسيبقى هذا البلد بخير بفضلكم وستبقى القلعة منيعة فروحك تحرسها وتخيف الأعداء والحاقدين.. نحن بخير بفضل الله وفضلكم لانكم أقسمتم أن يبقى الوطن بآمان وحرصتم ان يبقى الحمى مصان وإنا على خطاكم سائرون وبكم نقتدي، رحمك الله وغفر لك أنت ورفاقك الأبطال البواسل وحمى الله هذا الوطن من اللصوص والقتلة والأعداء.. وكل عام وأنت بمجد وكرامة وكل عام وروحك حاضرة فينا وبيننا".

وختم المعايطة شقيق الشهيد قائلا: "أبلغك أشواقي وأشواق اهلك واحبتك، وليطمئن قلبك على كندة وزينه بناتك يا سائد فوالدهم بطل وكم هم فخورين بذلك ونحن أيضاً لتنعم بالراحة والسكينة في عليائك يا أخي يا معلم البطولة والبسالة يا حامي الحمى، سيبقى المجد للشهداء البواسل والمهانة للأعداء وسنبقى على العهد حراساً لهذا البلد كما تعلمنا منك وكما أقسمت أنت بالفوتيك والعسكرية نحن نقسم بدمك الطاهر على الفوتيك.. يا اخي وبطلي وقائدي ويا أسد القلعة إن جمرة تركتها في قلب الاردن لن تنطفىء".