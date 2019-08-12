هام من التربية بشأن موعد بدء وانتهاء العام الدراسي 2019 -2020

وطنا اليوم-عمان:أصدرت وزارة التربية والتعليم، تقويمًا جديدًا للعام الدراسي المقبل 2019 – 2020، قالت إنه يستند على عدد من المرتكزات أهمها، عدد أيام الدراسة الفعلية، والمناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية.

وتضمن التقويم أيضًا موعد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، فيما تهدف الوزارة من خلال هذا التقويم للوصول إلى الجودة الشاملة في مخرجات التعليم.

وبموجب التقويم، يكون يوم الأول من أيلول 2019 هو بداية للعام الدراسي ، أما الثالث من حزيران 2020 يكون نهاية العام الدراسي

وعن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني 195 يومًا، منها 106 أيام عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول.

وأورد التقويم، مواعيد الدوام والاختبارات التحصيلية والعطل للفصلين الأول والثاني.

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