العقبة الخاصة للأردنيين: اتركوها نظيفة خلال العيد

وطنا اليوم-عمان:دعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الاردنيين وخاصة زوار مدينة العقبة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، الى الحفظ على النظافة العامة .

جاء ذلك خلال اطلاق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاثنين، حملة " اتركها نظيفة للعام 2019 " على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، من أجل أن تبقى المعابر والمراكز الجمركية والساحات العامة خالية من الملوثات البيئية والنفايات المختلفة.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم السلطة الدكتور عبد المهدي القطامين إن الحملة التي تنظمها مفوضية شؤون البيئة والإقليم بالسلطة تأتي ضمن حملات التنظيف التوعوية البيئية خلال فترة الاعياد الرسمية والوطنية وفي العطل التي تشهد خلالها مدينة العقبة حضورا كبيرا من زوارها.

واشار إلى ان الحملة يشارك فيها كوادر مديرية البيئة في السلطة بالتعاون مع جهات حكومية وتطوعية مختلفة وهي الإدارة الملكية لحماية البيئة الشرطة البيئية / مكتب العقبة ومركز شباب العقبة / مديرية شباب العقبة ومجلس الخدمات المشتركة ومديرية صحة العقبة وشركة "اورباسير" للنظافة في العقبة ومتطوعين من فرق مركز شباب العقبة وهيئة شباب كلنا الاردن ومجموعة القمر الكشفية ومبادرة "أترك اثرا".

وقال إن الحملة ستوزع النشرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة في المدينة على المواطنين والزوار، إضافة إلى أكياس خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات في شوارع المدينة .

يذكر أن هذه هي الحملة الرابعة التي تطلقها السلطة وسيتبعها حسب خطة مفوضية شؤون البيئة والاقليم بالسلطة سلسلة من الحملات التوعوية الاخرى خلال العام الحالي وبنفس العنوان الذي تم بنيه لهذه الحملة " اتركها نظيفة " .