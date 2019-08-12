بني كنانه : نفايات بين الاحياء السكنية تشكل مكاره صحية

وطنا اليوم-عمان:برغم تأكيدات المسؤولين والمعنيين في البلديات والجهات المعنية بشؤون النظافة ؛ الا ان البعض يؤثر على أن يقوم بالتعدي على حقوق الآخرين المادية والمعنوية والنفسية وعلى عناصر البيئة المختلفة , وذلك من خلال القاءه لمخلفاته ونفاياته بين اشجار الزيتون والاحياء السكنية .

وسجلت العديد من المشاهد المتكررة في هذا السياق , حيث يعمد بعض المواطنين غير المسؤولين على رمي نفاياتهم وقاذوراتهم بين أشجار الزيتون والاراضي الزراعية غير مبالين لا بتعاليم دينية ولا بقوانين ويرمون بالقوانين عرض الحائط .

ولفت مواطنون للدستور بان البعض يستغلون ظلمة الليل او الظروف الجوية ويعمدون الى القاء مخلفاتهم وقاذوراتهم المختلفة والمتنوعة بين أشجار الزيتون وفي الاراضي الزراعية غير مبالين بالنتائج السلبية جراء أفعالهم المشينة هــــــــــذه .

وفي الوقت الذي يدين فيه مواطنون مثل هذه الأفعال ؛ فإنهم يقدرون ما تقوم به البلديات المعنية من إزالة لهذه المخلفات من بين الاشجار والاراضي الزراعية.