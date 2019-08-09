1730 مراجع لمستشفى البشير أول أيام العيد

وطنا اليوم-عمان: راجع قسم الطوارئ في مستشفيات البشير باول أيام عيد الأضحى المبارك 1730 حالة وفق ما أكده مدير إدارات مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات.

وأضاف زريقات أنه أدخل للمستشفى منهم 170 حالة ، مشيرا الى أن الحالات تنوعت الى 28 حالة ولادة طبيعية ، و 8 حالات ولادة قيصرية.