 وطنا نيوز -1730 مراجع لمستشفى البشير أول أيام العيد
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1730 مراجع لمستشفى البشير أول أيام العيد
التاريخ : 12-08-2019 11:51:01 المشاهدات: 1101

وطنا اليوم-عمان: راجع قسم الطوارئ في مستشفيات البشير باول أيام عيد الأضحى المبارك 1730 حالة وفق ما أكده مدير إدارات مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات.
وأضاف زريقات أنه أدخل للمستشفى منهم 170 حالة ، مشيرا الى أن الحالات تنوعت الى 28 حالة ولادة طبيعية ، و 8 حالات ولادة قيصرية.
وبيّن زريقات أن 841 حالة راجعت قسم النسائية والأطفال ، موضحا أن الغالبية رجعت قسم الباطنية.


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