جمع 8200 طن نفايات يومي الوقفة والعيد في عمّان

وطنا اليوم-عمان: بلغت كميات النفايات التي جمعتها كوادر وآليات النظافة في أمانة عمان يوم الوقفة وأول ايام العيد 8200 طن، بواقع5300 طن يوم الوقفة و2900طن أول ايام العيد تم تجمعها في محطة شرق عمان التحويلية ونقلها الى مكب الغباوي وفق المدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمان المهندس محمد الطيطي.

فيما بلغت كمية النفايات التي دخلت الى مكب الغباوي من مناطق أمانة عمان والبلديات المجاورة 10150 طن من النفايات .

وكانت امانة عمان حددت دوام جهاز النظافة ودائرتي معالجة النفايات ومكب الغباوي خلال عطلة وقفة عرفة وعيد الاضحى بنسبة 100% . وبواقع 75% في ثاني وثالث ورابع أيامه.

وتواجد في الميدان حوالي ( 4000 ) عامل وطن و220 ضاغطة نفايات لخدمة مناطق العاصمة موزعين على ثلاث شفتات تواجدو في الاحياء والشوارع والاسواق مكب الغباوي ومواقع بيع وذبح الاضاحي ، ومسلخ امانة عمان .

كما جرى التركيز على نظافة الساحات العامة والمساجد والمقابر والمواقف والحدائق العامة قبل عطلة العيد والعمل على ديمومتها خلال العطلة .