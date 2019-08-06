علان يدق ناقوس الخطر: الأوضاع محزنة

وطنا اليوم-عمان:دق نقيب الألبسة والأقمشة السابق، سلطان علان، ناقوس الخطر من الأوضاع التي وصل إليها القطاع الخاص الأردني والقطاعات التجارية المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يجب أن يستنفر الحكومة كاملة للبحث عن حلول.

وقال علان إن الأمور وصلت إلى مرحلة السكون بالاقتصاد وهي أخطر مرحلة وتؤشر إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، لافتا إلى حالة حظر التجوال في الأسواق خلال الأيام التي سبقت فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستؤدي إلى تراكم الخسائر، وتفرض على أصحاب القرار القيام بجولات في الأسواق لمشاهدة نتائج قراراتهم بأعينهم.

وأضاف إن الوضع يحتاج إلى حلول ابداعية من قبل الفريق الاقتصادي وليس المالي كما فعل مهاتير محمد في ماليزيا وذلك من خلال وقف التعامل بالضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر حتى يصبح هناك انعاش للأسواق واعادة الدورة الاقتصادية وهو ما يعرف بالصدمة وبعدها يتم محاسبة التجار ضريبيا على أرباحهم وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور وصرف راتب شهر للمواطنين لاعادة هيكلة أوضاعهم.