 وطنا نيوز -الأردن خامسا بقائمة البلدان التي تعاني من أزمة المياه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الأردن خامسا بقائمة البلدان التي تعاني من أزمة المياه
التاريخ : 11-08-2019 09:26:16 المشاهدات: 1189

وطنا اليوم-عمان:يعيش واحد من كل أربعة أشخاص الآن في بلد يواجه نقص مياه "عالية جدًا"، وفقًا لتقرير معهد الموارد العالمية (WRI) .
من بين 17 دولة ذات أزمة كبيرة في المياه، هناك 12دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أعلى القائمة قطر وفلسطين الحتلة ولبنان، حسب موقع المعهد.
ودخلت كل من إيران والأردن وليبيا والكويت والإمارات والبحرين وعمان في قائمة الدول ذات الأزمة العالية جدا في المياه.
بالإضافة إلى ذلك هناك 27 دولة أخرى تعاني من نقص مياه حاد بينها اليمن والجزائر وتونس والمغرب والعراق وسوريا وتركيا ومصر وغيرها.
ويقول الخبراء أن الاحتباس الحراري يسيء الوضع في هذه الدول بمرات، وحسب بيانات البنك الدولي، بحلول عام 2050 ستتكبد المنطقة أكبر الخسائر الاقتصادية بسبب نقص المياه المتصل بالمناخ، والذي يقدر بما يتراوح بين 6 و14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أكبر مستهلكي المياه في هذه البلدان هم في مجال الزراعة والصناعة بالإضافة إلى الاحتياجات البشرية، وخاصة في المدن.
ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أنه لا يزال هناك مجال للتحسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا في حال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المنطقة، فعمان، وهي دولة تعاني من نقص مياه "مرتفع للغاية"، تعالج 100 ٪ من مياه الصرف الصحي المجمعة وتعيد استخدام 78 ٪. تتم معالجة حوالي 84 ٪ من جميع مياه الصرف الصحي في دول الخليج وإعادة استخدام 44 ٪ منها.
وينتهي التقرير باستنتاجات متفائلة، حيث يشير المعهد أنه من خلال العمل المشترك والاستثمار في إدارة أفضل، يمكننا حل مشاكل المياه في العالم.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق