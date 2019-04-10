الرئيسية | محليات وزارة التخطيط تؤكد صحة معلومة العسعس

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة التخطيط صحة معلومة أوردها وزير التخطيط محمد العسعس، في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين في الخارج. وكان وزير المالية السابق عمر ملحس وعدد من النشطاء الاقتصاديين، شككوا بتصريح العسعس، حول توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد في دول المنطقة بنسبة 1.3%، في حين أن الأردن حقق 2%. الوزارة ردت عبر تويتر، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي توقع فعلا للمنطقة نموا قدره 1.3%. وأرفقت الوزارة صورة وروابط التقرير كما ورد على موقع الصندوق ومجلة فوربس. للاطلاع على التقرير اضغط هنا

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