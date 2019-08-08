الرئيسية | محليات ابو كركي يهاجم الرزاز بقسوة لأنه عين إمرأة

وطنا اليوم-عمان:هاجم رئيس الديوان الملكي الاردني الاسبق رياض ابو كركي بقسوة قرار الحكومة تعيين “منسقة جديدة” لملف حقوق الانسان من مجموعة “إتفاقية سيداو” كما قال.

وإعتبر ابوكركي الذي يطلق تصريحات مثيرة للجدل بين الحين والآخر ان تعيين الدكتورة عبير دبابنة منسقة لشئون ملف حقوق الانسان بمقر رئاسة الوزراء مقدمة “لتجنيس أبناء الاردنيات”.

وسجل ابو كركي مفارقة أكبر عندما تحدث عن تعيين دبابنة بإعتباره جزء من “صفقة قرن ” وقال: أنهم يسحسلون الصفقة تسحسل”.

ووصل ابو كركي وهو وزير وجنرال متقاعد إلى منطقة غير لائقة في النقد عندما قال: زغردن يا متأردنات لقد تمت اردنة اولادكم من أباء لا تعلموهم والله يعلمهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد قرر تعيين المتخصصة بحقوق الانسان الدكتورة دبابنة مسئولة عن الملف في مقر حكومته بالتزامن مع تعيين حزبي هو الامين العام لحزب زمزم الشيخ إرحيل الغرايبة رئيسا لأمناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

واشار ابوكركي في تعليقه على فيسبوك إلى ان دبابنة مؤيدة لإتفاقية سيداور ولنقل المرأة الجنسية لأولادها وسبق لها ان طالبت بتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة بنقل الجنسية لأولادها.

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