 وطنا نيوز -مدير مستشفى أردني يقدّم هدايا للمرضى
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مدير مستشفى أردني يقدّم هدايا للمرضى
التاريخ : 11-08-2019 04:13:25 المشاهدات: 595

وطنا اليوم-عمان: قدم مدير مستشفى غورالصافي ، الدكتور معاذ الحوراني ، في اول ايام عيد الاضحى المبارك ، الاحد ، التهاني للمرضى والموظفين المناوبين في المستشفى وقدم الهدايا لقسم الاطفال والخداج والتوليد والباطني نساء.

وشكر مدير المستشفى كافة الكوادر الطبيه والتمريضية والمهن الطبية المساندة والشركات العامله في المستشفى على الجهود المبذوله خلال فترة العيد علما ان المستشفى في حالة جاهزيه عاليه ضمن خطه وضعت خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

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