الامانة تزيل 185 حظيرة أضاحي مخالفة

وطنا اليوم-عمان: أزالت دائرة ضبط البيع العشوائي 185 حظيرة مخالفه لبيع الأضاحي في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الأيام الأربعه الماضية وفق مدير الدائرة المهندس أحمد العبداللات .

وبين العبداللات أن الإجراءات المتبعه تهدف الى منع المخالفه والالتزام بالمواقع المحدده دون مصادرة الأضاحي .

وأكد أن جهود كبيرة تبذل بالتعاون مع مديريتي الأمن العام والدرك ودائرة الرقابة الصحية ومديريات المناطق في ظل إصرار البعض على المخالفة والتكرار في ذات الموقع .

وكانت الأمانة خصصت ضمن مشروع الاضاحي للعام الحالي 12 فرقة إضافة للفرق في المناطق التابعة لها موزعة على الفترات الصباحية والمسائية والليلية ، للعمل على متابعة وإزالة أية حظائر مخالفة من شوارع وأحياء عمان بالتعاون مع دائرتي الرقابة الصحية والضبط والبيع العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول .

كما أعلنت عن تحديد 12 موقعا لبيع وذبح الاضاحي داخل حدود العاصمة اخذت بالاعتبار التسهيل والتيسير على المواطنين ، وبعدها عن التجمعات السكنية ، وسهولة الوصول اليها مع تأمين مواقف للسيارات، مع توفير جميع الكوادر اللازمة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتقديم الخدمة الافضل والسلامة العامة للجميع .

وجاءت المواقع على النحو التالي :

منطقة بسمان في موقع عين غزال بالقرب من مشتل الأمانة نهاية شارع البطحاء.

ومنطقة شفا بدران في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة.

ومناطق زهران وبدر والمقابلين في المساحة الواقعه على شارع الأمير حسين .

ومنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية، وفي منطقة وادي السير في حي الظهير على شارع نالتشك، وفي منطقة القويسمة على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، وفي منطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية .

وفي منطقة طارق على شارع النهضة بجانب مدارس عبداللطيف عابدين، وفي منطقة مرج الحمام في الساحة الواقعه ضمن القرية الملكية من الجهة الغربية.

وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش ، وفي منطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ــــ خلف مواقف سيارات قسم حماية البيئة، وفي منطقة أحد بموقع المسلخ _الماضونة سوق الحلال .