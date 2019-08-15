الأردن يرفض بشكل مطلق ممارسات الإحتلال في القدس

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إستمرار إنتهاكات الاحتلال السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها اليوم باعتداء قوات الاحتلال على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف.

وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان ، عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وحمّل حكومة الاحتلال نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد، وأوضح أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط.

وطالب القضاة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على تل ابيب لوقف ممارساتها العدوانية.

وأوضح القضاة أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على انتهاكات الاحتلال المتواصلة وطالبت سلطات الاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.