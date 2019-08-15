 وطنا نيوز -الأردن يعرب عن قلقه الشديد إزاء المواجهات المسلحة في عدن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الأردن يعرب عن قلقه الشديد إزاء المواجهات المسلحة في عدن
التاريخ : 11-08-2019 12:50:41 المشاهدات: 1125

وطنا اليوم-عمان:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأحد، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، والحوار المسؤول للتوصل لحل سياسي يعد الامن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الامن والمرجعيات المعتمدة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق