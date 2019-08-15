الأردن يعرب عن قلقه الشديد إزاء المواجهات المسلحة في عدن

وطنا اليوم-عمان:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأحد، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، والحوار المسؤول للتوصل لحل سياسي يعد الامن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الامن والمرجعيات المعتمدة.