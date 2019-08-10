الرئيسية | محليات مستشفى جرش الحكومي انجازات متتاليه ومواقف انسانيه

وطنا اليوم /جرش أكد مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق ألعتوم بأن مستشفى جرش جاهز طيلة أيام العيد لاستقبال الحالة الطارئه والتعامل معها. واضاف العتوم بأن كوادر المستشفى تعمل ليلا نهار لتقديم الخدمه المثلى لأبناء المحافظه وان المستشفى جرش الحكومي قد أعلن حالة الطورئ في اوقات عيد الأضحى المبارك وذلك بتوجيه مباشر من وزير الصحه الدكتور سعد الجابر. وبين العتوم بأن الكوادر الطبيه قامت بإجراء عمليه معقده لسيده طاعنه بالسن كانت تعاني من انسداد الامعاء بسبب ورم سرطاني لم يمهل الفريق الجراحي لبعد العيد وتم استئصال الورم وعمل وصله خارجيه للامعاء وقد تجاوزت المريضه الان مرحلة الخطوره. وشكر العتوم الفريق الجراحي المختص الذي اخذ على عاتقه إجراء العمليه والتي امتدت لساعات طويله وهم الطبيب إيهاب الجرادات أخصائي جراحة الأورام والطبيب محمد العضايله والطبيب جهاد دعدره والطبيب محمد بني مصطفى وبمشاركة من الكوادر التمريضيه والفنيه بالمستشفى. أهالي المريضه بدورهم عظموا الإنجاز وسرعة الإجراء التي قام بها الكادر الطبي والتمريضي خاصة في ظل اقتراب العيد وانشغال الناس بالاجازه والتسوق الا ان الكوادر الطبيه هرعت وقطعت الاجازه لإجراء مثل هذه العمليه الحساسه.

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