الخارجية تكشف حقيقة الاعتداء على عائلة أردنية في طابا

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الخارجية وشوؤن المغتربين الأردنيين، أنها تتابع مع السفارة ومركز العمليات في مصر منذ يوم أمس الخميس، حادثة اعتداء على عائلة أردنية في منطقة طابا المصرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها ، إنه تم تقديم المساعدات للعائلة الاردنية وانهاء المشكلة التي حدثت، مشيرة الى أنه تم اليوم التواصل مع العائلة الاطمئنان عليهم وأعلمونا بأنهم بأتجاهم إلى العاصمة عمان.

وتابعت الوزارة: "علما بان الموضوع كما افادت به الشرطة المصرية ليست حالة اعتداء وانما خلاف على شاشة مكسورة في الفندق وكان الفندق ينوي تغريمهم سعر الشاشة مما أدى إلى مشادة كلامية بينهم".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو لعائلة أردنية قالوا إنها تعرضت لاعتداء بالصواعق الكهربائية من قبل عمال مصريين في أحد فنادق بمنطقة طابا المصرية.







