 وطنا نيوز -الاوقاف تعيد فتح مقام سيدنا هارون عليه السلام
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الاوقاف تعيد فتح مقام سيدنا هارون عليه السلام
التاريخ : 09-08-2019 08:05:50 المشاهدات: 1071

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الأسلامية إعادة فتح مقام سيدنا هارون عليه السلام في إقليم البترا شريطة الالتزام بالتعليمات الناظمة.

وقالت الوزارة في بيان ، انه تم اعادة فتح مقام سيدنا هارون لاستقبال الزوار وفقا للتعليمات و الشروط المحدده لزيارة المقامات .

واهابت وزارة الاوقاف بالزوار التقيد بالتعليمات و الشروط التي تحدد شروط الزيارات و تنظمها، لافتة الى ضرورة اتباع شروط السلامة العامة اثناء عبور الطريق للمقام للحفاظ على سلامتهم، خاصة انه يقع في منطة مرتفعة ،وان لايتم دخول المقام الا بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمختصة ووفق المواعيد المحددة منها.


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