الرئيسية | محليات اسواق منهكة وإقبال ضعيف على شراء كعك العيد

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، اليوم الجمعة، إنّ حركة الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال محدودة رغم قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

واكد حمادة في تصريح صحافي أن الحركة التجارية على شراء مستلزمات الضيافة تعتبر حاليا اقل من المستويات التي حققتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم استقرار ألأسعار في السوق المحلية عند مستويات منخفضة.

وارجع حمادة محدودية الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة بالوقت الحالي الى جملة من الاسباب اهمها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع الكلف المعيشية، اضافة الى اقتراب حلول العام الدراسي الجديد وهو ما يجعل الأسر تقنن مصاريفها وتعيد ترتيب اولويات الانفاق .

وبين ان اسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة الى اخرى وذلك بحسب النوعية و الحشوة، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة من 5 الى 10 دنانير، ويتراوح كيلو المعمول الفستق الحلبي من 12 الى 18 دينارا، في حين يتراوح كيلو المعمول الجوز من 7 الى 10 دنانير .

وتوقع حمادة أن تنشط الحركة التجارية على المواد الغذائية غدا عشية حلول العيد وتحديدا مستلزمات الضيافة وخصوصا على العصائر والقهوة والحلويات والشوكولاته ومستلزمات إنتاج المعمول.

واكد حمادة وجود منافسة قوية بين تجار المواد الغذائية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتشمل سلعا اساسية مبينا ان تلك العروض تمتاز بالجودة وتخضع للرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية.

ويذكر ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم 50 الف منشاة تعمل في عموم المملكة.

والشهادات حول الفقر وركود سوق العيد وحتى قبله بكثير عديدة ، وشهود الحالة من اكثر من محافظة اردنية كثر،وبدون توسع يكفي للبرهنة على ان اوضاع مواطنينا المعيشية وبلسان اكثرهم تثير الاسى.

الجائل في الاسواق عشية تحضيرات عيد الاضحى وعلى لسان مواطنين هناك يلمس كم هي في سكون مؤلم هذه الاسوق ، وكيف تكاد تخلو من غاد ومن ات ، فيما التجار متسمرون في متاجرهم بانتظار زبون قد يسوقه القدر يضربون اخماسا باسداس ، فالعيد الذي انتظروه موسم انفراج ل"حالهم الواقف " كما يصفون فاقم مشاكلهم المالية واثخن جراح حساباتهم المكشوفة لدى البنوك ولدى دائنيهم الاخرين ، وكل التجارات وفق المواطن احمد الخوالدة واقفة او بتعبيره "مدمره" .

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