 وطنا نيوز -الملك يهنئ الأردنيين بعيد الاضحى ويشكر رقباء السير
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الملك يهنئ الأردنيين بعيد الاضحى ويشكر رقباء السير
التاريخ : 09-08-2019 01:51:46 المشاهدات: 1405

وطنا اليوم-عمان:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأردنيين بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأعرب جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي صباح الجمعة، مع التلفزيون الاردني، عن تقديره لجهود رجال السير في تنظيم حركة المرور وخدمة الوطن، وقال جلالته "أحببت أن أسلم عليكم وأشكركم على جهودكم".

وتابع جلالته قائلا "يوم الأحد كانت فرصة لي أن أسلم على بعضكم، ولكن وللأسف لم أتمكن من رؤيتكم جميعاً. وأشكركم على ما تقدمونه للوطن. شكرا لكم منا جميعا، ويعطيكم ألف عافية".

وكان قد أوقف جلالته الأحد الماضي مركبته عند دوار الداخلية لمصافحة مجموعة من العاملين في الميدان من بينهم شرطيات سير وعامل وطن.


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