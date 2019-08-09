 وطنا نيوز -نشمية من المفرق تستغيث: أنا أردنية ولست لاجئة!
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نشمية من المفرق تستغيث: أنا أردنية ولست لاجئة!
التاريخ : 09-08-2019 10:33:59 المشاهدات: 1315

وطنا اليوم-عمان: عبّرت سيدة أردنية تقطن المفرق ضمن عائلة تضم إلى جانب زوجها ثلاثة ابناء بكل حرقة عن الوضع المزري للعائلة حيث تتقاضى ١٤٩ ديناراً معونة وطنية.

تقول السيدة : أستغيثك يا جلالة الملك فأنا أردنية ولست لاجئة أجبرتني الظروف ان اسكن في احد المساكن التي وفرتها الدولة في المفرق بعد ان كان تحول هذا السكن إلى مكرهة صحية وملاذاً لأصحاب السلوكيات المشينة وقمت بتنظيفه لاسكن فيه أنا وزوجي وأطفالي ومنذ سبعة اشهر.

اعترف اننا سكناه بطريقة غير رسمية ولان السكن كان "مهملا" .

وتضيف تم إخطاري من قبل المحافظ بترك المنزل اعتبارا من انتهاء عطلة العيد مع انني حاولت مع وزارة التنمية الاجتماعية والمحافظة اطلاعهما على الوضع المادي وحالة زوجي الصحية الذي هو عبارة عن "هيكل" وعاجز عن أي عمل.

الردود من المحافظة تقول ان هناك دراسات لاوضاع الأسر الفقيرة.

وأنا أقول أنا وزوجي وأطفالي من هذه الأسر المعدمة ولا نستطيع استئجار أي سكن مهما كانت اجرته.

وختمت "اناشد جلالتكم بمساعدتنا. حفظكم الله".


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