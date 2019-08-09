 وطنا نيوز -أجواء صيفية عادية اليوم وغدا
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أجواء صيفية عادية اليوم وغدا
التاريخ : 09-08-2019 10:19:03 المشاهدات: 1216

وطنا اليوم-عمان: تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي الليل، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 32-19 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 32-18 والمناطق الجنوبية 28-19 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 41 والصغرى 28 درجة.


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