شكوى ضد وزير أردني سابق وما علاقة قطر ؟

وطنا اليوم-عمان : أكدت مصادر مطلعة، وبينها محام أن النائب العام تلقى اليوم الخميس إخباراً بخصوص ارتكاب وزير أسبق جريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة قطر.
وجاء في موضـوع الشكوى: القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.
وقائع الشكوى وأسبابها:
أولاً: بتاريخ (1/8/2019) نشر المشتكى عليه مقالاً على موقع صحيفة عربية، وقد تضمنت هذه المادة الصحفية صورة المشتكى عليه، وتضمنت عبارات لم تجزها الحكومة ومن شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة قطر أو من شأنها أن تعرض الأردنيين في دولة قطر لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.
وقال المشتكي إنه قدم هذه الشكوى لأنه شاهد المشتكى عليه يعتدي على الأمن العام للمملكة الأردنية الهاشمية وفق وصف محكمة التمييز، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يعلم المدعي العام بذلك الاعتداء، وذلك عملاً بأحكام المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي:
1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص.
2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام.
الطلب: جلب المشتكى عليه واجراء المقتضى القانوني بحقه ومجازاته وفق أحكام القانون.