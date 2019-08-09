الأردنيون العائدون من كازاخستان بعد الاعتداء عليهم فقدوا عملهم

وطنا اليوم-عمان:طالب مهندسون أردنيون، تعرضوا لاعتداء في كازاخستان قبل نحو شهر، حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بالتدخل لإعادتهم إلى عملهم بعد أن قامت الشركة بتسريحهم، رغم وعود رسمية بعودتهم أو تأمين عمل لهم.

وكانت الشركة قد قامت بإعطائهم إجازة مفتوحة لحين الانتهاء من الأحداث مع حكومة كازاخستان.

وقال العاملون في كازاخستان في بيان، إن إدارة الشركة قامت بإعطاء السفير الأردني في أستانا وعودًا بتأمين عودتهم إلى المشروع بعد المفاوضات أو تأمين عمل لهم في مشاريع أخرى في بلدان أخرى، لكونهم لا صلة لهم في الأحداث هناك.

وأضافوا أن الشركة قامت بإعطائهم راتب شهر 7 فقط، وتم إعلامهم من فرع الشركة الاستغناء عن خدماتنا بدون أي مبرر، مشيرين إلى أن الأردنيين الذين تعرضوا لاعتداء قامت الشركة بإلحاقهم في العمل في بلدان أخرى ورواتبهم مستمرة لغاية الآن.

وأشاروا إلى أنهم أصبحوا الآن بدون عمل ولديم أسر وأطفال والتزامات شهرية للبنوك، متسائلين عن الضمانات التي تحصلها السفير الأردني في اساتنا من الشركة العاملة.

وكان قد نشب خلاف نشب بين مهندس عربي، وآخر من السكان المحليين لمدينة تينجيز الكازاخية تطور إلى اعتداء من قبل الكازاخيين على جميع المهندسين العرب بما فيهم من المهندسين الأردنيين.