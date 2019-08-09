 وطنا نيوز -ابو كركي تعيين الدبابنة منسق حكومي لحقوق الانسان يدعم تجنيس ابناء الاردنيات
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ابو كركي تعيين الدبابنة منسق حكومي لحقوق الانسان يدعم تجنيس ابناء الاردنيات
التاريخ : 09-08-2019 12:10:30 المشاهدات: 4918

وطنا اليوم- اعتبر رئيس الديوان الملكي السابق رياض ابو كركي تعيين الدكتورة عبير دبابنة استاذة القانون ورئيسة مركز دراسات المرأة بالجامعة الاردنية يصب في اتجاه تجنيس ابناء الاردنيات جاء ذلك في منشور لابوكركي في صفحته على موقع التواصل اللاجتماعي فيسبوك معتبرا السيدة الدبابنة من اشد  المؤيدين لاتفاقية سيداو..ومن المعروف ان الاردن انضم الى اتفاقية سيداو قبل اكثر من عشر سنوات علما بان الولايات المتحدة غير عضو في هذه الاتفاقية.

وموقع منسق حقوق الانسان شاغرا منذ اكثر من سبعة اشهر ولم يتم الاعلان عن تعبئة الشاغر وهذا ما يدعم توقعات ابو كركي.

وتساءل ابوكركي # هل هذا جزء من مخطط صفقة القرن...صفقة القرن يسحسلونها تسحسل .... تسحسل ما يحس في الصفقة من أحد.!

وهذا ما نشره عبر صفحته

مبروك الموقع الجديد ...... السيده الدبابنه الفاضله من المؤيدين والداعمين لتنفيذ قانوناتفاقية سيداو التي تطالب بان يكون للمرأة الحق في منح ابنائها لجنسيتها 
(وأكدت ضرورة تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها، )
زغردن يا متأردنات اردنن اولادكم من اباء لا تعلموهم الله يعلمهم.....صفقة القرن يسحسلونها تسحسل .... تسحسل ما يحس في الصفقة من أحد.!


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