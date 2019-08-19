وطنا اليوم-عمان:بات في حكم المؤكد، أن عام 2019، الأسوأ بتاريخ تجارة الألبسة في الأردن، بعدما تجاوزت خسائر التجار ما تكبدوه في عام 2018، وفقا لنقيبهم منير دية.

الأسباب الموجبة لخسائر 2018، كما يقول دية ، ظلّت قائمة حتى 2019، فوقع ما كان يخشاه التجار بعام أسوأ بكثير.

تُظهر مبيعات التجار لموسم عيد الأضحى الواقع بين الأول والتاسع من شهر ذي الحجة، تراجعا يُقدر بـ60%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

يقول ديّة: إن التجار كانوا يعقدون الآمال على موسم عيد الأضحى في السابق، لكنها تتبدد عاما بعد عام.

ويضيف: أن تراجع القوة الشرائية للأردنيين، في ظل محدودية الدخل وارتفاع كلف المعيشة، السبب الأول لهذا التراجع الكبير بالمبيعات.

وبالإضافة لأوضاع الأردنيين الاقتصادية، أكد ديّة أن ارتفاع رسوم وضرائب القطاع، أفقدت السوق ما يُعرف بالمتسوق الخارجي، والسياحة التسوقية.

وأوضح أن التجار يدفعون ما نسبته 60% كضرائب ورسوم، ما سبب ارتفاع أسعار السلعة محليا، مقارنة بدول الجوار.