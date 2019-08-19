الأراضي تحذر من التعامل بالحجج في عمليات البيع والشراء

وطنا اليوم-عمان:حذر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين،المواطنين من التعامل بعملية بيع وشراء الاراضي بالحجج ،معتبرا أن أي عملية شراء خارج نطاق الدائرة غير معترف بها.

وأضاف أنه عند بيع اي عقار او تسجيل أي حقوق عقارية لابد من استيفاء الركن الشكلي وهو التسجيل في دائرة التسجيل المختصة و اي تصرف من هذا القبيل لا يتم في دائرة التسجيل يعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر ويعرض من قام به للمساءلة .

وأوضح الصوافين ان أي عملية شراء عقار خارج نطاق الدائرة تعتبر مخالفة للقانون وغير معترف بها محذرا المواطنين من التعرض لعمليات نصب واحتيال جراء شراء أو بيع أي قطعة أرض خارج نطاق الدائرة .

وأكد الصوافين ان الدائرة ستلاحق من خلال الوسائل القانونية أي مكتب عقاري يجري أي عملية بيع أو شراء أراض عن طريق الحجج.