الأردن: بناء مئات المستوطنات خطوة أحادية مدانة

وطنا اليوم-عمان:اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن قرار الاحتلال توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في فلسطين المحتلة خطوة أحادية مدانة.

وأضاف الصفدي في تغريدة له، الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن هذه الممارسات تستدعي موقفا دوليا للضغط على الاحتلال لوقفها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

وقال: "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس للاحتلال الذي لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله".