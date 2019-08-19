 وطنا نيوز -الأردن: بناء مئات المستوطنات خطوة أحادية مدانة
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الأردن: بناء مئات المستوطنات خطوة أحادية مدانة
التاريخ : 08-08-2019 08:11:25 المشاهدات: 1041

وطنا اليوم-عمان:اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن قرار الاحتلال توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في فلسطين المحتلة خطوة أحادية مدانة.

وأضاف الصفدي في تغريدة له، الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن هذه الممارسات  تستدعي موقفا دوليا للضغط على الاحتلال لوقفها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

وقال: "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس للاحتلال الذي لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله".


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