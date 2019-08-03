أرقام البطالة الكارثية قنبلة تهدد الشباب في الأردن

وطنا اليوم-عمان:مع الاحتفالِ العالمي بيومِ للشباب الذي يصادفُ الثاني عشرَ من آب من كلِ عام، يشكل الشبابُ في الأردن ضمنَ الفئةِ العمريةِ بين الخامسهَ عشرهَ والرابعهِ والعشرين خُمسَ سكان المملكة، ومعدلِ البطالة بينهم 39.2% بحسب نتائجِ مسحِ قوة العمل للعام الماضي لدائرة الإحصاءات العامة

وبحسبِ التقديراتِ السكانية، بلغَ عدد الشباب في المملكة حوالي 2.04 مليون نسمة من مجموع سكان الأردن المقدر لنهاية عام 2018 حوالي 10.309 مليون نسمة.

ديمغرافيا، فان الجزءَ الاكبرَ من الشباب يقعون ضمنَ فئةِ المراهقين اعمارهم تتراوح بين 15-19 سنة ويشكلون أكثر من نصف مجموع الشباب فيما يشكل الجزء الاخر الشباب البالغون ضمن الفئة العمرية 20-24 ويشكلون 49.9%.

وتباينت نسبةُ الشباب بين الذكور والإناث تبايناً طفيفاً، حيث بلغت نسبة الشباب من الذكور 20.2% فيما بلغت للإناث 19.5%

اما اكثر المحافظات حصةً في عددِ الشباب في المملكة، فقد جاءت العاصمة بالمرتبة الاولى واستحوذت على 42% ، ثم جاءت اربد بنسبة 19.2%، و الزرقاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 14.2% فيما جاءت الطفيلة أقل المحافظات بعدد للشباب بنسبة 1% .

وحول مستوى التعليم، فقد انخفضت نسبة الأمية بين الشباب الأردنيين، وشكلَ حملةُ المؤهلات الإبتدائية والإعدادية والأساسية والتلمذة المهنية نسبة 64.8 % حملة المؤهل الثانوي 23.7%، وحملة مؤهل الدبلوم المتوسط فأعلى نسبة 10%.

بالمقابل فقد ارتفعت معدلاتُ البطالة بشكل كبير بين الشباب الأردنيين ، حيث بلغت 39.2%، حصة الإناث اعلى وبلغت 58.6% مقابل 34.8% للذكور، فيما سجلت محافظة مادبا اعلى نسبة بطالة بين الشباب بلغت 48.3% وأقل محافظة جاءت اربد بنسبة 32.7%