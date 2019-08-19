إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول للبترا خلال العيد

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في جلسته المنعقدة الخميس، إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول لمدينة البترا الأثرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك اعتبارا من اول ايام العيد وحتى يوم الأحد الموافق ١٨ اغسطس.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، في بيان، أن هذا القرار جاء تشجيعاً للسياحة المحلية لزيارة مدينة البترا والإستمتاع بآثارها.

وبحسب الفرجات فإن الإعفاء من رسوم التذكرة يشمل الدخول إلى المدينة الأثرية واستخدام المرافق السياحية والصحية الموجودة داخلها مجاناً وزيارة متحف بترا الجديد والإستمتاع بمشاهدة العروض الفلكلورية والفنية التي تقدمها سلطة إقليم البترا خلال عطلة عيد الأضحى.

ويكون الدخول للمدينة الأثرية خلال عطلة العيد من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً بينما يكون الدخول متاحاً لمتحف بترا من الساعة الثامنة ونصف صباحاً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً، مع العلم بأن فنادق ومطاعم البترا تقدم عروضاً تشجيعية خلال فترة العيد.