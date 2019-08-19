وزارة الصحة تعين 160 طبيباً.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:ضمن تعيينات الوزارة التي تجري بين فترة وأخرى، قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر ، تعيين الدفعة الثانية من الاطباء وعددهم 160 طبيبا لملء الشواغر من الكوادر في وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة: ان هذه التعيينات تأتي ضمن سلسلة التعيينات للكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية ومختلف الكوادر التي ستسهم في تغطية النقص الحاصل في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لتخفيف الاكتظاظ وتوفير الجهد والوقت على المراجعين والاسهام في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم في مختلف المواقع.

وشملت التعيينات 133 موظفا من اطباء الاسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي اشعة وفنيي مختبر وفنيي سجلات طبية وفيزيائيي اشعة ومساعد فني مختبرات ومساعد فني تخدير ومراقب صحي وفني تعقيم وفني مختبرات اسنان مساعد وممرض مشارك وفني علاج طبيعي واخصائي تخدير وانعاش وقابلات قانونيات. واصدر الدكتور جابر تعليماته الى المعنيين بتوزيع تلك الدفعة من الكوادر على جميع محافظات المملكة دون استثناء وحسب احتياجات المواقع لها.

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